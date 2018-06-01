Удар Свитолиной признан лучшим моментом дня на турнире в Бирмингеме

Бэкхенд украинской тенниситки Элины Свитолиной в матче 1/8 финала турнира в Бирмингеме против француженки Ализе Корне признан ударом дня.

Об этом сообщает официальный Youtube-канал Женской теннисной ассоциации. Свитолина обыграла Корне со счетом 6:4, 6:2.

Таким образом, украинка впервые вышла в четвертьфинал турнира, где встретится с 30 ракеткой мира румынкой Михаэла Бузарнеску и попробует взять у нее реванш за сенсационное поражение на Roland Garros. Только в этот раз теннисистки встретятся на траве.