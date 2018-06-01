Денисова просит Москалькову способствовать освобождению Сенцова от отбывания наказания

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась к омбудсмену Российской Федерации Татьяне Москальковой с просьбой содействовать освобождению украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного в РФ, от отбывания наказания.

Об этом Денисова написала на своей странице в Facebook.

"Обратилась к уполномоченному РФ Татьяне Москальковой с просьбой содействовать освобождению Олега Сенцова от отбывания наказания по гуманитарным причинам и обратиться с соответствующей просьбой к президенту РФ", - написала Денисова.