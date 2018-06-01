Минздрав запустил мобильное приложение для проверки назначенных лекарств

Министерство здравоохранения презентовало новый модуль бесплатного мобильного приложения "Ліки Контроль", которое позволит пациентам проверить наличие назначенных врачом препаратов в Национальном перечне основных лекарственных средств. Об этом сообщает пресс-службы министерства.

"Каждый пациент должен осознавать, какие лекарства ему гарантирует государство. Он должен получить их в полном объеме на весь курс лечения. Каждый врач в больнице знает, что есть в коротком списке лекарств, которыми он может лечить своего пациента. Благодаря новому модулю в программе "Лекарство Контроль" пациенты смогут узнать, какие препараты им гарантируется бесплатно и выяснить, не забыли о них сказать в больнице ", - отметил заместитель министра Роман Илык.

Приложение помогает узнать все подробности о нужном лекарство сразу у аптечного окошка или в кабинете врача, а именно:

проверить, входят нужные пациенту препараты в программу «Доступные лекарства» и в Нацперечень;

найти более дешевые, но такие же эффективные аналоги;

ознакомиться с официальными инструкциями применения препаратов;

проверить лекарства визуально на предмет подделки.

"Мы планируем в ближайшее время закончить разработку автоматизированной электронной жалобы в случае, если пациент не получил в больнице лекарства, входящие в Нацперечень. Эта жалоба будет адресоваться главному врачу учреждения и в местный департамент здравоохранения с копией на Минздрав, и позволит пациенту с минимумом усилий защитить свое право на бесплатное лечение", - рассказала Виктория Тимошевская, директор программы "Общественное здоровье" Международного фонда "Возрождение".