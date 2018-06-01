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Синоптики предупреждают о высоком уровне пожарной опасности в Украине

Вчера, 13:49 citynews.net.ua | Напечатать

Синоптики предупреждают о высоком уровне пожарной опасности в Украине 19-22 июня 2018 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, 19-22 июня в южной, восточной части, Кировоградской и Днепропетровской областях, 21-22 июня и в Сумской и Полтавской областях чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.


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