В Харькове полиция расследует обстоятельства отравления 13-летней девочки

В Харькове полиция начала расследование обстоятельств отравления 13-летней девочки.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Как сообщается, сообщение об отравлении ребенка поступило в полицию 17 июня около 11:00. Как удалось установить, девочка выпила таблетки для похудения, после чего ей стало плохо. В результате она была доставлена в реанимационное отделение Харьковской областной детской клинической больницы в тяжелом состоянии.

На данный момент она переведена в алергологическое отделение, её жизни ничего не угрожает.

Инцидент был внесен в Журнал единого реестра заявлений и сообщений, полиция проводит расследование обстоятельств отравления.