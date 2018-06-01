Экс-игрок «Динамо» бесплатно перешел в «Шахтер»

Донецкий «Шахтер» подписал контракт с бразильским нападающим Жуниором Мораесом. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение рассчитано на два года. Этим летом у 31-летнего Мораеса закончился контракт с киевским «Динамо» и он смог на правах свободного агента перейти в «Шахтер».

В чемпионате Украины Жуниор Мораес провел 117 матчей, забил 57 мячей.

В июне «Шахтер» покинул Факундо Феррейра. Лучший нападающий «горняков» прошлого сезона на правах свободного агента перешел в португальскую «Бенфику».

Также «Шахтер» выкупил у «Манчестер Сити» контракт нападающего Оларенваю Кайоде, который полгода выступал за донецкий клуб на правах аренды.