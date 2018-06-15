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Подполковника ВСУ задержали за вымогательство взятки

Сегодня, 11:55 citynews.net.ua | Напечатать

Подразделение военной контрразведки задержало командира одного из подразделений ВСУ за вымогательство взятки от подчиненного. Как сообщает пресс-центр Операции объединенных сил, речь шла о 6 тыс. гривен за перевод военнослужащего в другую воинскую часть.

К получению взятки военный привлек свою жену - она должна была получить денежные средства по месту жительства в г. Запорожье.

"По данному факту, по материалам военной контрразведки, военной прокуратурой Запорожского гарнизона Южного региона Украины начато уголовное производство по ч.3 ст.369-2 УК Украины «Злоупотребление влиянием», которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискацией имущества", – говорится в сообщении.

Задержанный - подполковник Ч., сейчас решается вопрос о мере пресечения.


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