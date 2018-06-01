СБУ задержала еще одного фигуранта покушения на убийство Бабченко

Служба безопасности Украины задержала подозреваемого в организации покушения на убийство журналиста Аркадия Бабченко.

Об этом сообщил заместитель главы Главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар, пишет РБК-Украина.

"Герман по указанию Пивоварника осуществил финансирование и логистику из РФ в Украину группы граждан Украины, которые в Ростове-на-Дону прошли инструктаж и обучение для осуществления террористических актов. 13 июня текущего года СБУ задержала "гражданина Украины Т", который руководил группой лиц в Ростове-на-Дону и в Украине.

По месту жительства в ходе проведения обыска изъято огнестрельное оружие и боеприпасы. В настоящее время имеются достаточные основания обоснованно подозревать "гражданина Т." в причастности к подготовке террористических актов", - заявил Тиводар . По его словам, задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления касательно незаконного обращения с оружием и организации подготовки теракта.