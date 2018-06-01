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В Киеве водитель автобуса с детьми умер за рулем

Сегодня, 16:35 citynews.net.ua | Напечатать

В Киеве возле Южного вокзала водитель умер прямо за рулем пассажирского автобуса Mercedes. В транспорте находились дети.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

Трагический случай произошел на улице Ивана Огиенко (бывшая Лукашевича) примерно в 06:20.

По предварительной информации, автобус двигался по улице Ивана Огиенко в сторону Воздухофлотского проспекта. На ходу водителю стало плохо. Он упал на руль и потерял сознание, автобус стал неуправляемым. Транспорт повело и тот задел Chevrolet Lacetti. В момент аварии в автобусе находились около 25 пассажиров. Все они ученики языковой школы, которых транспорт забрал с вокзала и должен был доставить к учебному заведению.

Неуправляемый Mercedes самостоятельно остановил их учитель. Никто из детей не пострадал.

Полицию, проезжающую мимо, остановили прохожие.

Свидетели происшествия вызвали скорую помощь. Но медики только констатировали смерть водителя автобуса. Умершему около 50 лет.


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