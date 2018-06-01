Суд Крыма продлил арест Балуха на два месяца

Подконтрольный Кремлю Раздольненский суд Крыма продлил меру пресечения в виде содержания под стражей украинскому активисту Владимиру Балуху до 14 августа.

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Решение огласила судья Татьяна Пыркало. Дата следующего судебного заседания - 22 июня в 15:00.

В здании суда Балуху стало плохо. К нему приезжала скорая. Сообщается, что врачи сделали ему укол, но состояние его здоровья не улучшилось.

Перед этим суд бывшую жену Балуха Наталью. Она пояснила суду, что ей известно о неоднократных конфликтах Владимира Балуха с начальником ИВС Раздольненского района Анатолием Ткаченко. По ее словам, Ткаченко постоянно оскорблял Владимира по национальному признаку.