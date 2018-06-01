В Запорожье задержали женщину, продавшую своего сына за 50 тыс грн

Сотрудники Запорожской местной прокуратуры №1 и Нацполиции задержали женщину, которая пыталась обогатиться путем продажи собственного ребенка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области.

В ходе проведения ряда негласных следственных действий установлено, что мать, не собираясь заботиться о своем несовершеннолетнего сыне 2003 года рождения, предложила приобрести его другому лицу за 50 тыс грн без заключения каких-либо документов.

Во время встречи горе-мать продемонстрировала «покупательнице» своего несовершеннолетнего сына, заверив ее в хорошем состоянии его здоровья, и сообщила, что согласна передать ей мальчика за указанную сумму.

В дальнейшем, 14 июня, злоумышленница совершила незаконную сделку, передав собственного ребенка и его свидетельство о рождении «покупателю» и получив 50 тыс грн.

После совершения указанного преступления злоумышленницу задержали.

Сейчас ей готовится подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 149 УК (торговля людьми, объектом которой является несовершеннолетний ребенок), и ходатайство об избрании в отношении последней меры пресечения в виде содержания под стражей.