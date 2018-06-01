Хуг: ситуация вокруг Донецкой фильтровальной станции остается напряженной

Ситуация вокруг Донецкой фильтровальной станции остается напряженной.

Об этом заявил первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, сообщает пресс-служба миссии в Twitter.

"Благодаря усилиям СMM путем мониторинга и содействия непрямому диалогу сейчас более чем у 300 тыс. человек есть вода; те, кто заявлял о защите гражданского населения, в конце концов взяли на себя ответственность. Однако ситуация вокруг ДФС остается напряженной", - заявил он.

По словам Хуга, в минувшую субботу после недельных переговоров были проведены ремонтные работы благодаря чему была возобновлена работа ДФС.