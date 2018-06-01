Reuters: Российские казаки, обеспечивающие порядок на чм-2018, связаны с боями на Донбассе

Более 800 представителей казачьих отрядов, связанных с военными кампаниями на востоке Украины и в Сирии, будут задействованы в обеспечении порядка во время чемпионата мира по футболу в России. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что как минимум 19 участников этих формирований воевали на Донбассе на стороне группировок «ДНР»/«ЛНР» или в Сирии на стороне президента Башара Асада

Журналистам удалось установить их личности и подтвердить, что они относились к полувоенным формированиям, связавшись с родственниками, друзьями и другими казаками, после того, как эти люди были убиты или взяты в плен.

В информагентстве подчеркнули: это число, вероятно, могло бы возрасти, если бы в список были включены те, кто живы.

По информации российских казацких атаманов и региональных чиновников, как минимум шесть местных отрядов будут патрулировать улицы, фан-зоны и места базирования команд в течение пяти недель, пока будет идти чемпионат.

В некоторых регионах РФ казаки также будут задействованы в качестве стюардов или волонтеров в дни матчей.

На использование казаков в ЧМ-2018 отреагировали в Украине. Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что это недопустимо. По его словам, использование «казаков» свидетельствует о неспособности руководства России обеспечить порядок силами государственных органов.

«Со стороны же международного сообщества, принятие таких действий является принятием и фактически поддержкой агрессии против Украины», – подчеркнул Турчинов.