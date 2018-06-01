В Одессе жители Совиньона снова требуют приструнить монополиста из-за повышенных тарифов на воду

Вчера в Овидиополе прошло очередное заседание госкомиссии по рассмотрению коллективной жалобы жителей Совиньона на беспредел обслуживающей компании 000 «Комунисервис». Как сообщает издание ОВД, компания установила грабительский тариф на воду и канализацию для жителей массива.

Интересы жителей в комиссии представляли: председатель кооператива «Люстдорф» Сергей Колибабчук, его заместитель Николай Федорук, председатель наблюдательного совета правления кооператива «Совиньон-2», председатель гражданского объединения жителей Совиньона «ЗА права» - Владимир-Колесников.

Напомним, Таировский поссовет внезапно повысил стоимость воды и водоотведения до 25 гривен за куб. Одновременно с этим обслуживающей организацией ООО «Коммунсервис», которая является посредником между жителями и поставщиками коммунальных услуг были предложены абсолютно невыгодные договора на воду и водоотведение.

19 апреля возле Одесской ОГА прошел мирный митинг кооператива «Совиньон-2», направленный против произвола и незаконных действий компании «Коммунсервис" на территории поселка "Совиньон".