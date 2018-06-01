Порошенко: до конца года около 500 амбулаторий нового типа должны заработать в селах Украины

В селах Украины до конца года должны заработать около 500 амбулаторий нового типа.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе выступления по случаю Дня медицинского работника. "До конца года около 500 амбулаторий нового типа должны заработать в украинских селах", - заявил Порошенко.

По словам Порошенко, сейчас уже наработана нормативно-правовая база для имплементации закона о сельской медицине, разработаны проекты строительства амбулаторий и утверждены генпланы и проектно-сметная документация.

"Для трети населения Украины, которые проживают в сельской местности, мы должны обеспечить как качественную и доступную медицинскую услугу, так и профессиональную высокоспециализированную консультацию", - заявил он. Кроме того, Порошенко добавил, что телемедицина и сельская медицина - среди его приоритетов.