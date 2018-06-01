Мариуполь отмечает четвертую годовщину освобождения от «ДНР»

Сегодня, 13 июня, Мариуполь отмечает день освобождения от незаконных вооруженных формирований «ДНР». 13 июня 2014 года подразделения украинских Вооруженных сил и добровольцы вошли в Мариуполь, что стало переломным моментом войны на востоке страны.

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной государственной администрации.

Город является ключевым для Донецкой области и весьма значимым для Украины, с населением около 500 тыс. человек и долей промышленного производства около 7% от общегосударственного. Мариуполь – портовый и промышленный центр с металлургическими комбинатами и машиностроительными заводами. Он имеет важнейшее стратегическое значение для обороны государства из-за производства местными предприятиями критически важных элементов бронирования для военной техники и наличия «морских ворот» Украины.

С середины апреля 2014 года здание городского совета и другие ключевые объекты на территории города находились под контролем незаконных вооруженных формирований. В центре города ними были перекрыты несколько улиц и оснащен укрепрайон. Действия местных силовиков были практически полностью парализованы. Несколько сотен украинских военных удерживали только Мариупольский аэродром.

Спецоперация ВСУ по освобождению города была спланирована и проведена в течение суток. К ее проведению были привлечены подразделения из полка специального назначения «Азов», полка полиции «Днепр-1», Национальной гвардии Украины и спецназа МВД. Активная фаза длилась несколько часов и завершилась полным освобождением города. Несколько членов НВФ были ликвидированы, около 20 задержаны, нескольким десяткам удалось бежать из города, переодевшись в гражданскую одежду.

Вечером 13 июня 2014 года над городским советом Мариуполя взвился сине-желтый флаг.

Нынешнее празднование по поводу дня освобождения города намечены на 16 июня. В этот день состоится фестиваль «Вільний Маріуполь», в рамках которого анонсируется парад военной техники с участием бойцов «Азова», НГУ, пограничников, морпехов и полицейских. Также на площади Свободы пройдет ярмарка мастеров и богатырский турнир. Завершится фестиваль фаер-шоу и праздничным концертом с участием Кристины Соловий и групп «ТНМК», «Ролликс» и The DOOX.