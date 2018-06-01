» » С начала года на водоемах страны уже погибли 399 человек

С начала года на водоемах страны уже погибли 399 человек

Сегодня, 16:09 citynews.net.ua | Напечатать

На водоемах Украины с начала лета уже погиб 81 человек.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"С начала лета уже погиб 81 человек, среди которых 6 детей", - говорится в сообщении. Кроме того, сообщается, что в целом, с начала года на водоемах страны уже погибло 399 человек, в том числе 35 детей. Вместе с тем, на водоемах был спасен 241 человека, в том числе 20 детей.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 18:03

Президент ввел в действие решение СНБО о мерах по испытанию вооружения и военной техники

Сегодня, 18:01

Пункт пропуска боевиков "Горловка" будет закрыт 16-17 июня

Сегодня, 16:55

Беларусь отправила на Донбасс гуманитарную помощь

Сегодня, 16:11

В Луганской области участника НВФ приговорили к 6 годам тюрьмы

Сегодня, 14:23

Командование РФ на Донбассе активизировало подготовку к применению артиллерии

Сегодня, 13:19

В Минобороны подтвердили информацию о потерях украинских военных за сутки

Сегодня, 12:56

Мошенники открыли охоту на пенсионеров в ОРЛО

Сегодня, 11:57

С 14 по 19 июня жители Луганской области могут остаться без света

Сегодня, 11:52

Украина и Великобритания обсудили создание центра по противодействию угрозам со стороны РФ

Сегодня, 11:13

В Новоайдарском районе обнаружили ареал редкой дикой орхидеи

Сегодня, 10:53

КПВВ на Донбассе за сутки пересекли почти 46 тыс. человек

Сегодня, 10:52

На КПВВ «Станица Луганская» у жительницы Макарово отобрали 70 пачек сигарет с акцизом так называемой «ЛНР»

Новости Украины:

Сегодня, 18:05

Мариуполь отмечает четвертую годовщину освобождения от «ДНР»

Сегодня, 17:52

Под Киевом на СТО произошел взрыв

Сегодня, 16:59

В Славянске задержали боевика, который 4 года прятался в храме

Сегодня, 16:09

С начала года на водоемах страны уже погибли 399 человек

Сегодня, 14:49

Европарламент одобрил предоставление Украине 1 млрд евро

Сегодня, 13:21

В Киеве проходят полицейские учения

Сегодня, 12:30

Кабмин одобрил отставку Жебривского

Сегодня, 12:22

Украинки завоевали четыре медали на чемпионате Европы по боксу

Сегодня, 11:52

Украина и Великобритания обсудили создание центра по противодействию угрозам со стороны РФ

Сегодня, 11:10

Закон об антикоррупционном суде в четверг вступит в силу

Сегодня, 10:55

Transparency International призывает исправить норму об апелляции в законе об антикоррупционном суде

Сегодня, 09:58

Синоптики предупреждают о подъеме уровней воды в реках на западной Украине

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Июнь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 



^Наверх

 