Европарламент одобрил предоставление Украине 1 млрд евро

Европейский парламент проголосовал за предоставление Украине макрофинпомощи в 1 млрд евро.

Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк в Twitter.

По его словам, первый транш может быть выплачен уже в сентябре этого года. "EП проголосовал за новую макрофинансовую помощь в 1 млрд евро Украине. Если все пойдет хорошо, первый транш может быть выплачен в сентябре", - написал журналист.

Стоит отметить, что за предоставление финансирования проголосовали 527 деупататв, а против - 124. Также о предоставлении макрофинансовой помощи сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

В свою очередь, президент Украины Петр Порошенко поблагодарил европейских парламентариев за предоставление помощи Украине и выразил надежду на позитивное решение этого вопроса Советом ЕС. "Благодарю всех друзей Украины в Европарламенте и в европейских институциях за единство в поддержке Украины! Это еще одно свидетельство нашего реального прогресса на пути реформ", - написал глава государств в своем Twitter.