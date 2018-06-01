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Закон об антикоррупционном суде в четверг вступит в силу

Сегодня, 11:10 citynews.net.ua | Напечатать

Закон "О Высшем антикоррупционном суде" в четверг, 14 июня 2018 года, вступит в силу.

Так, документ в среду опубликован в издании "Голос Украины".

Документ вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования, однако часть раздела "Заключительные и переходные положения" вступит в силу со дня начала работы суда. Антикоррупционному суду будут подсудны уголовные производства в коррупционных преступлениях, подследственных Национальному антикоррупционному бюро, только в том случае, если размер предмета преступления или причиненного ущерба в 500 и более раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц (по состоянию на сейчас это 881 тыс. гривен). Напомним, 11 июня президент Украины Петр Порошенко подписал закон Украины "О Высшем антикоррупционном суде".


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