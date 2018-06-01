Синоптики предупреждают о подъеме уровней воды в реках на западной Украине

Синоптики предупреждают о подъеме уровней воды и образования локальных селевых потоков на реках бассейнов Сяна и Днестра.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Предупреждение о подъеме уровней воды в реках и образования локальных селевых потоков. По данным Укргидрометцентра, 13 июня на реках бассейнов Сяна и Днестра (Львовская и Ивано-Франковская область) ожидается подъем уровней воды на 0,5-1,5 м над уровнями", - говорится в сообщении.