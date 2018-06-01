Из Львова запускают авиарейсы в 5 городов Италии

Во вторник, 12 июня, итальянская авиакомпания Ernest airlines объявила о запуске рейсов из Львова в Италию по пяти направлениям.

Об этом сообщила генеральный директор аэропорта "Львов" Татьяна Романовская.

"Сегодня объявлено о пяти направлений от авиакомпании Ernest airlines из Львова. 16 рейсов еженедельно из Львова в Италию от Ernest Airlines", - отметила Романовская.

Рейсы из Львова с сегодняшнего дня будут курсировать по следующим направлениям: Бергамо, Венеция, Неаполь. Уже 22 июня стартует авиасообщение Львов-Рим - три авиарейсы в понедельник, среду и пятницу. А 25 июня начинает курсировать авиарейс Львов-Милан (аэропорт Мальпенса). Рейсы будут осуществляться по понедельникам, средам и пятницам. Бронировать билеты можно на сайте авиаперевозчика.