Украина и Азербайджан договорились об энергетическом сотрудничестве.

Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.

Так, в рамках рабочего визита в Турцию президент Украины Петр Порошенко договорился с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым о дальнейшем расширении взаимовыгодных отношений в трехстороннем формате Украина-Азербайджан-Турция. Также об этой договоренности Порошенко написал в своем Twitter.

"Договорились о расширении отношений в трехстороннем формате Украина-Азербайджан-Турция, а также углублять взаимодействие между Азербайджаном и Украиной в энергетической сфере", - сообщил президент Украины. Также в ходе встречи президентов было отмечено существенный рост объемов торговли между двумя странами по итогам прошлого года. Вместе с тем, Алиев пригласил Украину к участию в проекте Южный газовый коридор. Ильхам Алиев выразил благодарность Порошенко за создание благоприятных условий для открытия Торгового дома Азербайджана в Киеве.