Во вторник в 11.55 в рабочем кабинете административного корпуса Докучаевского производственного управления водопроводно-канализационного хозяйства во время обстрела была ранена начальник экономической службы.

Об этом сообщается на сайте компании "Вода Донбасса", которая обеспечивает водоснабжение по обе линии фронта.

Осколками оконного стекла женщине повредило руки и шею. Сейчас пострадавшая в больнице.

Докучаевск с апреля 2014 года находится под оккупацией.