На Донетчине ввели запрет на посещение лесных массивов

Запрет посещения лесных массивов в период чрезвычайной пожарной опасности введен в Донецкой области, - сообщает ГСЧС в регионе.

"По распоряжению главы Донецкой областной государственной администрации Павла Жебривского от 4 июня 2018 посещения лесных массивов в пожароопасный период жителям и гостям Донецкой области категорически запрещается. Также не разрешается заезжать на территорию лесного фонда транспортным средством (кроме транзитных путей)", - говорится в сообщении.

Всего с начала пожароопасного периода на территории нашей области пожарные ликвидировали более 700 возгораний на открытых территориях. Такие пожары очень негативно влияют на окружающую среду и могут нанести немалый ущерб человеку.

Поэтому спасатели Донетчины надеются на понимание гражданами ситуации, поскольку ограничение на посещение - временная и вынужденная мера.

Отдыхать жители и гости Донецкой области могут в специально оборудованных местах, где созданы условия для безопасного отдыха.