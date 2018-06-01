ГПУ: Ставицкий отказался сотрудничать со следствием

Экс-министр энергетики Эдуард Ставицкий отказался от сделки со следствием. Об этом заявили заместители генпрокурора Евгений Енин и Анжела Стрижевская, комментируя заявления в СМИ вокруг уголовного преследования указанного экс-чиновника в Украине, а также встречи с ним представителей ГПУ, сообщает пресс-служба ведомства

«Прежде всего, мы бы хотели полностью отбросить любые утверждения о якобы тайном, неформальном или неофициальном характер встречи с ним. Указанная поездка проходила в форме официальной командировки, что подтверждено всеми необходимыми документами», - отметил Енин, объяснив, что целью указанной поездки было проведение встречи с подозреваемым в рамках уголовного производства, который постоянно находится на территории Израиля, и проверка его готовности к сотрудничества со следствием.

По словам замгенпрокурора, инициатива указанных контактов происходила непосредственно от экс-председателя правления НАК «Надра Украины», который передал просьбу представителям ГПУ через своих представителей, мотивируя это желанием сотрудничества со следствием.

Так, в ходе встречи была озвучена позиция ГПУ по ключевым элементам сотрудничества подозреваемого со следствием, а именно признание вины, возмещение убытков (в пределах, определенных экспертизой), дача обличающих показаний в отношении других соучастников. Именно такой остается позиция ГПУ и сейчас.

«КПК Украины позволяет заключения договора на любой стадии процесса и любая возможность заключения соглашения должна быть использована», - заявили в ведомстве.

Однако по результатам командировки стало понятно, что подозреваемый на тот период времени не был готов к сотрудничеству, а лишь пытался затянуть процесс. В связи с чем было принято решение о нецелесообразности дальнейших переговоров о сотрудничестве со следствием и необходимость инициирования процедуры специального досудебного расследования в отношении экс-председателя правления НАК «Надра Украины» (после получения результатов экспертизы о определении суммы убытков), что и было сделано.

Заместители генпрокурора отметили, что все обвинения «о затягивании сроков расследования через якобы достижение каких-то внепроцессуальных договоренностей» абсолютно необоснованны.

«Ни на этапе досудебного расследования, ни на сегодняшний момент квалификация действий указанного экс-чиновника не претерпела никаких изменений. Как было сформировано в окончательном подозрении, подписанном в 2016 году, так и в материалах обвинительного акта фигурирует ч. 5 ст. 191, ч. Ст. 209, ст. 358 и ст. 366 УК Украины», - подчеркнул Енин.

ГПУ завершила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению экс-председателя правления НАК «Надра Украины», обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.