Адвокат: 4 украинских моряков незаконно удерживают в Крыму

Морякам задержанного у берегов аннексированного Российской Федерацией (РФ) Крыма украинского судна "ЯМК-0041" российские силовики не предъявили никаких обвинений, их удерживают незаконно.

Об этом сообщил адвокат Эдем Семедляев, пишет "Радио Свобода".

"Четверо моряков, кроме капитана, находятся в пограничном управлении в городе Балаклава. Никаких обвинений им не предъявили. Их статус на сегодняшний день неизвестен. Адвокатов к ним не пускают. Их держат там просто как заложников. С какой целью - неизвестно: может, для обмена", - отметил Семедляев.

По его словам, он вместе с другим адвокатом Эмилем Курбединовым подал ряд жалоб на действия российских силовиков, в частности о незаконном задержании моряков.