В России на Волге в столкновении баржи и катамарана погибли 10 человек

В Волгограде (Российская Федерация) в результате столкновения баржи с катамараном на Волге погибли не менее 10 человек.

Об этом сообщают российские СМИ. Сообщается, что в результате аварии на Волге погибли 10 человек, один считается пропавшим без вести, еще пятеро пострадали. Также сообщается, что столкновение баржи с катамараном произошло в 1 км от берега. На момент инцидента на обоих судах находились 28 человек.

По данным местных властей, катамаран был перегружен и мог столкнуться с баржей из-за нарушения правил управления. Местные СМИ утверждают, что на катамаране проходила частная вечеринка, а многие из его пассажиров были в нетрезвом состоянии.