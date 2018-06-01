Украинская диаспора в Америке проведет однодневную голодовку в поддержку Сенцова

Украинский конгрессовый комитет Америки (УККА) призывает всех желающих, прежде всего украинское общество за рубежом, присоединиться к однодневной голодной забастовке в знак солидарности с Олегом Сенцовым.

Акция запланирована на среду, 13 июня - накануне начала Чемпионата мира по футболу в России, передает Голос Америки.Украинские общины в Канаде и Австралии также поддержали эту акцию публичными заявлениями.

Как подчеркнули в УККА, это не первое мероприятие, которое привлекает внимание американского сообщества и государственного руководства к заключению в России Олега Сенцова и более 60-ти других узников Кремля.

В частности, 1 июня УККА адресовал письмо об этом президенту США Дональду Трампу и лидерам американского Конгресса, сообщает Укринформ.