Горняки шахты «Селидовугля» отказываются приступать к работе

На шахте «Кураховская» госпредприятия «Селидовуголь» (Донецкая область) горняки второй день подряд отказываются приступать к работе, требуя погасить задолженность хотя бы за апрель. Об этом сообщается на сайте «Конференции свободных профсоюзов Украины».

Отмечается, что сегодня не приступили к работе более 30 горняков первой смены. Вчера же отказывались выполнять свои трудовые обязанности 30 горнорабочих очистного забоя, 44 проходчика и 38 работников других профессий, в общей сложности – 112 шахтеров.

«Ситуация обостряется чуть ли не с каждым днем. Многие, потеряв надежду хотя бы на какое-то улучшение и стабилизацию, рассчитывается. Другие же призывают ехать в Киев, и там решать вопросы. Очевидно, придется так делать», – рассказал председатель местной ячейки Независимого профсоюза горняков Украины Алексей Сорока.