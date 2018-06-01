В Запорожье задержан дезертир из Крыма

В Запорожье 7 июня задержали бывшего украинского военного, который после аннексии Крыма не прибыл на материковую часть Украины для прохождения дальнейшей службы и находился в розыске.

Об этом сообщает пресс-служба управления Нацполиции Украины в АРК и Севастополе, передает «Крым.Реалии».

«Был задержан гражданин, подозреваемый в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 407 Уголовного кодекса Украины (самовольное оставление воинской части или места службы, а также неявка в срок на службу без уважительных причин, совершенные в условиях военного положения или в боевой обстановке, и наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет)», – говорится в сообщении.

Как сообщается, указанного гражданина поместили в изолятор временного содержания в Одесской области.

В полиции не уточнили имени задержанного, его публичных комментариев по этому поводу нет.