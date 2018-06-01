Президент подписал закон об антикоррупционном суде

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон Украины "О Высшем антикоррупционном суде".

Глава государства подписал проект закона на встрече со студентами Украинской академии лидерства.

"Сегодня, 11 июня, исторический день. Это ключевая веха завершения создания независимой антикоррупционной инфраструктуры. Наконец мы перестали использовать словосочетание "законопроект об антикоррупционном суде" и запускаем закон. Наконец это произошло", - сказал он.