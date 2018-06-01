"Динамо" первый матч сезона проведет без зрителей

Киевское "Динамо" проведет матч первого тура украинской Премьер-лиги сезона 2018/19 против полтавской "Ворсклы" без зрителей.

Об этом сообщил главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков.

Такое наказание "бело-синие" получили за поведение своих болельщиков в заключительной встрече минувшего чемпионата против донецкого "Шахтера" (2:1). Также киевский клуб заплатит штраф в 500 тысяч гривен.

"Динамо" может подать апелляцию, однако в этом случае, по информации журналиста, наказание может быть распространено и на следующий домашний матч против "Шахтера", который состоится в 3 туре. Отметим, что свой первый домашний матч сезона 2017/2018 "Динамо" против "Черноморца" также проводило без зрителей.