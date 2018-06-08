СБУ проводит обыски в одной из общественных организаций Черновцов в рамках дела о сепаратизме

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски в одной из общественных организаций Черновцов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

"Сотрудники Службы безопасности Украины проводят в Черновцах следственные действия в одной из общественных организаций, представители которой распространяли материалы, которые могут содержать призывы к нарушению территориальной целостности нашего государства", - говорится в сообщении. Как отмечается, следственные действия проводятся в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Сообщается, что правоохранители проверяют информацию в отношении представителей организации, которые во время публичного мероприятия в Черновцах демонстрировали картографические изображения территории Черновицкой области в составе так называемой "Великой Румынии".

Правоохранители установили, что указанные карты были напечатаны для пропаганды "празднования" на территории Украины 100-летию создания "Великой Румынии". Так, было установлено, что участники организации распространяли литературу с возможными призывами к "возврату" территорий Северной Буковины и Северной Бессарабии и Южной Бессарабии в состав румынского государства.