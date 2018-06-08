"Укрзализныця" запускает услугу полноценного питания в поездах

"Укрзализныця" запускает услугу полноценного питания в поездахСегодня, 10:33
ПАО "Укрзализныця" завтра, 12 июня, презентует услугу полноценного питания в поездах.
Об этом написал и. о. председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов на своей странице в Facebook.
"А в начале недели предлагаем пассажирам позаботиться об отпуске. Запускаем на лето 23 поезда по востребованным направлениям", - написал Кравцов, опубликовав соответствующий документ с расписанием поездов.
Он также напомнил, что в "Укрзализныци" появилась новая опция. "Во время покупки билетов онлайн - мы информируем о наличии или отсутствии кондиционера в вагоне", - добавил Кравцов.