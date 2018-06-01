» » В Черновицкой области открыли дело по факту избиения несовершеннолетнего полицией

В Черновицкой области открыли дело по факту избиения несовершеннолетнего полицией

Сегодня, 17:58 citynews.net.ua | Напечатать

В Черновицкой области прокуратура зарегистрировала уголовное производство по факту избиения несовершеннолетнего работниками полиции.

Об этом сообщает речник Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко в Facebook.

"Прокуратура Черновицкой области внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий работниками правоохранительного органа) в отношении должностных лиц Шевченковского отделения Черновицкого отдела полиции ГУНП в Черновицкой области", - сообщил он.

По его словам, основанием для регистрации уголовного производства стало обращение отца потерпевшего несовершеннолетнего в прокуратуру об избиении его сына работниками полиции после инцидента с взрывом неизвестной коробки, которую парень нашел на улице, открыл, в результате чего получил телесные повреждения. Указанное заявление направлено в соответствующие органы для проведения служебных проверок, результаты которых будут приобщены к материалам уголовного производства.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 17:59

Разведка: Оккупанты минируют местность в нарушение международных конвенций

Сегодня, 17:36

В Счастье мужчина пытался отправить на мирную территорию посылку с патронами

Сегодня, 16:59

В Беловодске полиция забрала больного ребенка из семьи алкоголиков

Сегодня, 16:30

Кольченко написал письмо, в котором объяснил, почему прекратил голодовку

Сегодня, 15:01

На Луганщине четверо пассажироперевозчиков задержали пьяными за рулем

Сегодня, 13:56

Канада увеличит размер военной помощи Украине

Сегодня, 13:43

На Донбассе продолжают обстреливать и глушить беспилотники ОБСЕ

Сегодня, 12:45

Суд приговорил к 8 годам тюрьмы сообщника «МГБ ЛНР»

Сегодня, 12:37

Авдеевка осталась без воды

Сегодня, 12:18

В Северодонецке налоговики изъяли кальянный табак почти на 12 тысяч

Сегодня, 11:14

Сын луганского музыканта Юрия Дерского украл "достояние ЛНР"

Сегодня, 10:44

КПВВ на Донбассе за сутки пересекли 42 тыс. человек

Новости Украины:

Сегодня, 18:42

В Чернобыльской зоне опять возник пожар

Сегодня, 17:58

В Черновицкой области открыли дело по факту избиения несовершеннолетнего полицией

Сегодня, 17:33

Земфире запретили проводить концерты во время ЧМ-2018

Сегодня, 17:31

В Украине открыли новое газовое месторождение

Сегодня, 16:30

Кольченко написал письмо, в котором объяснил, почему прекратил голодовку

Сегодня, 13:56

Канада увеличит размер военной помощи Украине

Сегодня, 13:13

Новые правила назначения субсидии привели к "буму разводов" в Донецкой области

Сегодня, 12:49

На Киевщине за создание птичьего могильника задержали владельцев агрохолдинга

Сегодня, 12:20

Полиция Крыма открыла производство из-за разрушения Ханского дворца

Сегодня, 11:10

МИД: Жизнь Балуха находится под угрозой

Сегодня, 10:47

Красный крест отправил в Донецк более 200 тонн гуманитарной помощи

Сегодня, 10:04

Украина закрыла ряд участков Азовского и Черного морей

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Июнь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 



^Наверх

 