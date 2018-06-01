Земфире запретили проводить концерты во время ЧМ-2018

Российской певице Земфире Рамазановой запретили концерты в Нижнем Новгороде и Калининграде (Россия) во время проведения Чемпионата мира по футболу. Об этом сообщается на официальном сайте артистки.

"Мы получили категорический запрет на проведение любых культурно-массовых мероприятий на крытых площадках на период прохождения чемпионата мира по футболу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что компания "Планета Плюс", занимавшаяся организацией фестивалей с участием Земфиры, провела несколько встреч с представителями администраций и силовых ведомств регионов и подписала необходимые соглашения, на основании которых был дан старт рекламной кампании и продаже билетов, однако 5 июня им отказали в праве проводить концерты во время ЧМ-18