Число разводов резко выросло в Донецкой области: пары расторгают браки, чтобы сохранить право на субсидию. Об этом пишет "Знамя индустрии".

С 1 мая 2018 года действует новая программа назначения субсидии. Ее будут назначать дважды в год – в мае и в октябре. Одним из нововведений является то, что теперь необходимо декларировать доходы всех членов семьи (мужа, жены, несовершеннолетних детей), даже тех, кто зарегистрирован по другим адресам. При этом социальные нормы по адресу домохозяйства на таких граждан рассчитываться не будут. Как отметили специалисты УСЗН, состав семьи берется согласно ст. 3 Семейного кодекса Украины.

"Если на момент обращения супруги находятся в разводе и это документально подтверждается, то при назначении субсидии доходы бывшего мужа или жены декларировать не нужно", – объяснили в управлении соцзащиты.

Издание приводит пример семейной пары Олега и Юлии, которые после 20 лет совместной жизни решились на развод, так как без государственной компенсации на оплату услуг ЖКХ просто не потянут счета за коммуналку.

"После смерти родителей я зарегистрирован в их частном доме, жена с младшим сыном прописаны в трехкомнатной квартире, – рассказывает глава семейства. – Пенсия у супруги минимальная, старший сын живет со своей семьей в другом городе, младший – оканчивает институт. Мои доходы хоть и чуть выше среднего, но их все равно не хватит, чтобы обеспечить нам нормальный уровень жизни, оплатить учебу и коммуналку. Если летом нам еще под силу оплатить услуги ЖКХ, то с началом отопительного периода львиную долю семейного бюджета просто «съест» один только тариф на централизованное отопление. Вот поэтому на старости лет и решили развестись с женой, чтобы не потерять возможность получать субсидию".

Журналисты выяснили, что настоящий "бракоразводный бум" наблюдается в Константиновке.

"На расторжение брака по взаимному согласию в марте и апреле было подано по 6 заявлений, на конец мая – 50! – рассказывает главный специалист Константиновского городского отдела государственной регистрации актов гражданского состояния Екатерина Бут. – Цифра за май очень пугает, ведь у нас в целом за год иногда были показатели ниже".

Не меньшее число желающих развестись обратилось и в Константиновский горрайонный суд, где рассматриваются дела семей, в которых имеются дети до 18 лет или спорные моменты. Согласно статистическим данным, в марте на рассмотрение было подано 36 заявлений, в апреле – 24, а в мае – 47.

В Покровске за второй квартал на развод решились около 60 семей. Несмотря на то, что по сравнению с прошлым годом количество разводов уменьшилось на 10%, в мае наметился резкий скачок желающих расторгнуть брак. В ГРАГС в марте заявлений подали 6 пар, в апреле – 5, в мае – 10.

"Возможно, это связано с новым порядком назначения субсидий, – комментирует специалист Покровского отдела государственной регистрации актов гражданского состояния Ольга Михайлечко. – Однако, чтобы судить с уверенностью, необходимо подвести итог в конце года. Тогда станет ясно, разводятся люди для того, чтобы получить государственную компенсацию на услуги ЖКХ, или же по другим причинам".

В Дружковке также наблюдается рост количества разводов.

"В марте по взаимному согласию брак расторгли 2 супружеские пары, по окончательному решению суда – 5; в апреле через отдел РАГС – 2, через суд – 14. В мае – 4 и 14 соответственно. Заявлений же на развод в мае подали 25 человек. В большинстве – это супруги, уже не молодые", – говорит начальник Дружковского отдела государственной регистрации актов гражданского состояния Ольга Московая.

В Краматорске с марта по май по обоюдному согласию было расторгнуто 44 брака, наибольшее число разводов пришлось на апрель – 19.