Полиция Крыма открыла производство из-за разрушения Ханского дворца

Управлением Нацполиции в АР Крым и Севастополе открыло уголовное производство по факту "незаконного уничтожения, разрушения и порчи" исторической достопримечательности – Ханского дворца в Бахчисарае.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ НП.

"Во временно оккупированном Крыму, под видом реставрационных работ, продолжается уничтожение памятника ХVI века – Ханского дворца в Бахчисарае, который является уникальным памятником архитектуры и единственным в мире образцом крымскотатарской дворцовой архитектуры, который состоит из более 19 объектов. Происходит потеря его подлинности, уничтожение исторической ценности", – говорится в сообщении.

В полиции подчеркнули, что уголовное производство открыто по признакам преступления, предусмотренного ч. 1. ст. 298 Уголовного кодекса Украины ("Уничтожение, разрушение или порча памятников истории или культуры").