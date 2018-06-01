Украина закрыла ряд участков Азовского и Черного морей

Несколько участков Азовского и Черного морей временно закрыты для судоходства из-за мер по боевой подготовке Вооруженных сил Украины.

Об этом свидетельствуют прибрежные предупреждения, обновленные 7 июня государственным учреждением «Госгидрография», сообщает Крым Реалии.

Речь идет о трех участках в Азовском море, которые расположены в Белосарайском и Таганрогском заливах, где Военно-морские силы проводят зенитно-ракетные и артиллерийские стрельбы. Также ВМС Украины выполняют артиллерийские стрельбы на определенных участках в северо-западной части Черного моря, в частности в районе острова Змеиный.

«Согласно установленному порядку, по заявке ВСУ участки закрывает «Госгидрография». Ситуация носит превентивный характер и не является новой, поскольку с 2015 года определенные участки Черного и Азовского морей закрыты для судоходства», – пояснил начальник пресс-центра командования ВМС Украины Олег Чалик.

Он отметил, что меры военных никоим образом не повлияют на отдыхающих и непосредственно перед закрытием участка, где проводятся стрельбы, соответствующий район тщательно проверяется.

Напомним, из-за проведения учений Украина с 1 июня до 1 сентября. закрыла районы Азовского моря на восток от Мариуполя, возле Широкино, в районе Мелекино и Белосарайской косы, а также восточнее Бердянска.