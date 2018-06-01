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Полторак встретился с министрами обороны США, Британии, Канады, Литвы и Польши

Сегодня, 09:07 citynews.net.ua | Напечатать

В Штаб-квартире НАТО 7 июня состоялась встреча министра обороны Украины Степана Полторака с министрами обороны США, Великобритании, Канады, Литвы и Польши. Об этом сообщает Правительственный портал.

Отмечается, что во время встречи стороны согласовали планы дальнейшего сотрудничества.

«Этот формат встречи собрал коалицию настоящих и мощных друзей Украины. В условиях современной безопасности помощь, которую ваши государства оказывают Украине, является очень важной. Это существенно способствует проведению реформ, помогает отстаивать суверенитет и территориальную целостность Украины, реализовывать наш курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию», - отметил во время заседания министр обороны Украины Степан Полторак.

Он проинформировал партнеров о ходе реформирования украинского оборонного ведомства и Вооруженных Сил Украины, а также о ближайшей перспективе принятия парламентом Закона Украины «О национальной безопасности Украины».

«В этом году мы начинаем процесс оборонного обзор, по результатам которого будут определены стратегические цели развития сил обороны после 2020 года, на основе стратегического вероятного членства в Альянсе. Для нас важно провести оборонный обзор вместе с использованием опыта советников стратегического уровня из стран Альянса», - сказал Полторак.

Кроме этого, в рамках встречи речь шла о необходимости решения вопроса о возобновлении проведения регулярных заседаний Комиссии «Украина-НАТО» на всех уровнях.

Участники встречи подчеркнули важность сотрудничества в таком формате, поскольку указанные заседания являются эффективным инструментом для определения стратегических направлений и оценки практических результатов совместной деятельности. Проведение таких встреч позволяет двигать вперед реформы и системные изменения в Украине, - говорится в сообщении.


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