Правительство выделило 50 млн гривен для инвестирования в hi-tech стартапы

Украинские власти выделили 50 млн гривен из государственного бюджета для инвестирования в hi-tech стартапы в Украине, которые могут иметь успех не только внутри страны, но и на глобальном рынке. Об этом на ІХ Национальном экспертном форуме Института Горшенина заявила старший советник правительственного уполномоченного по вопросам инвестиций. Дебора Фейрли, - сообщает "Левый берег".

"Мы собираемся осуществлять эти инвестиции в форме грантов. Государство не будет получать долю собственности в этих стартапах, они будут оставаться в собственности своих основателей", - рассказала она.

По ее словам, Фонд поддержки стартапов будет искать украинские компании, которые нуждаются в инвестициях для выведения своего продукта на новый уровень.

"Мы бы хотели, чтобы подающие надежды молодые разработчики - а их не так уже мало - имели возможность развиваться", - сказала она.

Фейрли рассказала, что в последнее время она провела много времени в так называемых бизнес-акселераторах и инкубаторах в Днепре, Львове, Харькове, и увидела большое количество разработчиков, желающих работать во благо Украины.

При этом она признала, что пока не может сказать, сколько именно компаний получат венчурные инвестиции от правительства Украины.