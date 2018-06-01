Кольченко перестал голодать по состоянию здоровья

Украинский политзаключенный Александр Кольченко сегодня прекратил голодовку.

Об этом в Facebook сообщил адвокат международной правозащитной группы "Агора" Андрей Лепехин. "Александр Кольченко сегодня прекратил голодовку.

С его слов, он очень ослаб, уже стал падать в обморок. У него упал уровень сахара в крови, и ему уже ставили глюкозу. За время голодовки его вес снизился до 54 кг", - сообщил Лепехин. По его словам, Кольченко собирались переводить из санчасти колонии в тюремную больницу. Он также добавил, что украинец готовился к голодовке сразу после того, как узнал про заявление Олега Сенцова.

"Александр с этого момента перешел на прием жидкой пищи и снизил ее объем. Как только "подготовился" таким образом, объявил голодовку. За это время (своей голодовки и подготовки к ней) Александр потерял 10 кг веса. Сейчас он также самостоятельно принял решение о прекращении голодовки. Эти решения Александр озвучивал в присутствии своего адвоката, которому полностью доверяет, с целью своевременного и более точного донесения до общественности о своих шагах и позиции", - добавил Лепехин.