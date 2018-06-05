В Киеве задержали на взятке двух инспекторов патрульной полиции

Департаментом внутренней безопасности Национальной полиции Украины и следователями Главного Управления Службы безопасности Украины в г. Киеве и Киевской области задержаны инспекторы патрульной полиции на получении 3 тысяч гривен неправомерной выгоды.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Прокуратуры города Киева. Facebook. Как сообщается, за указанные средства патрульные составили протокол об административном правонарушении гражданину, который был виновником ДТП.

Опубликовано Прокуратура города Киева 7 июня 2018 г. "Сотрудникии полиции были задержан на рабочем месте после получения ими взятки. Во время обысков рабочих мест и помещений инспекторов патрульной полиции правоохранители обнаружили и изъяли указанные средства", - говорится в сообщении.

В настоящее время полицейские задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Им подготовлено сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины и ходатайство об избрании меры пресечения. Досудебное расследование, в ходе которого будет проверена причастность указанных сотрудников полиции к совершению аналогичных преступлений, продолжается.