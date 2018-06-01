Правоохранители расследуют 23 дела за преследования журналистов в Крыму

Правоохранительные органы осуществляют досудебное расследование в 23 уголовных процессах по фактам преследования журналистов в Крыму, уже сообщено о подозрении 8 лицам.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым (АРК).

Так, прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в 23 уголовных процессах, начатых по фактам незаконного задержания, лишения свободы журналистов, нарушения неприкосновенности их жилища, воспрепятствование журналистской деятельности.

В ходе досудебного расследования каждый такой факт тщательно проверяется.

Сообщается, что результаты в уголовных производствах относительно совершения преступлений в отношении Анны Андриевской, Натальи Кокориной, Романа Спиридонова, Османа Пашаева и других. Так, по результатам собранных доказательств, 8 лицам сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 146 (незаконное лишение свободы), 162 (нарушение неприкосновенности жилища) Уголовного кодекса Украины. Сообщается, что в настоящее время указанных лиц объявлено в розыск.

"Преследования журналистов и их семьи, проведение незаконных обысков, задержания, воспрепятствование профессиональной деятельности, угрозы применить оружие - именно такие факты содержатся в материалах наших уголовных производств. Виновные в этом должны нести ответственность", - отметил прокурор АР Крым Гюндуз Мамедов. По его словам, благодаря плодотворному сотрудничеству с журналистами, удалось установить большое количество лиц, которые являются фигурантами преступлений как против них, так и других преступлений оккупационной власти.