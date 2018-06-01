Украинский борец завоевал бронзовую медаль ЧЕ-2018

Эльмар Нуралиев принес Украине первую медаль в первый же день чемпионата Европы по греко-римской борьбе среди спортсменов возрастом до 23 лет, который проходит в турецком Стамбуле.

Об этом сообщает Ассоциация спортивной борьбы Украины.

Украинский борец стал бронзовым призером соревнований в весовой категории до 77 кг. Первенство Европы по вольной, греко-римской и женской борьбе среди молодежи до 23 лет проходит в Стамбуле с 4 по 10 июня.