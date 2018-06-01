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Сестра Сенцова надеется на поддержку Трампа и Меркель в освобождении политзаключенного

Сегодня, 12:48 citynews.net.ua | Напечатать

Наталья Каплан, журналистка и двоюродная сестра осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова, в вопросе освобождения политзаключенного надеется на поддержку президента США Дональда Трампа и канцлера Германии Ангелы Меркель.

Об этом Каплан сказала в интервью DW.

"Было бы неплохо получить звонок от Дональда Трампа. Надеемся на Германию, в частности, на Ангелу Меркель. Она могла бы стать тем важным переговорщиком, который помог бы сдвинуть дело с мертвой точки", - сказала Каплан. Она также отметила, что президенту России Владимиру Путину было бы лучше освободить украинских политзаключенных, поскольку возможная смерть режиссера Сенцова в результате голодания может повлечь новые санкции против Москвы и даже сорвать Чемпионата мира по футболу. Каплан добавила, что сегодня, 6 июня - 24 день бессрочной голодовки с требованием режиссера освободить украинских политзаключенных в России и оккупированном Крыму.

Состояние здоровья Сенцова во время голодания и за четыре года заключения значительно ухудшилось. На сегодня он лишь пъет теплую воду. Также ему оказывают поддерживающую терапию. Сестра режиссера также отмечает, что украинская власть делает недостаточно для освобождения политзаключенных. "Родные заключенных уже давно добиваются, чтобы в делах политзаключенных в Украине был отдельный уполномоченный, который постоянно находился бы в России и в Крыму. Однако этого не сделано", - говорит Каплан.


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