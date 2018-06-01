МН17: Правительство Нидерландов не считает Украину виноватой в авиакатастрофе

Правительство Нидерландов не считает Украину ответственной за крушение летом 2014 года на Донбассе самолета Boeing 777, совершавшего рейс MH17.

Об этом сообщил министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок в датированном сегодня, 5 июня, письме Палате представителей парламента страны, которое опубликовано на сайте палаты, пишет «Гордон».

В документе отмечается, что вопрос о возможной ответственности Украины рассматривался в связи с тем, что воздушное пространство над зоной конфликта не было закрыто. «По мнению правительства, в настоящее время нет юридически убедительных доказательств ответственности Украины. Правительство не считает, что на данный момент требуется дополнительное изучение этого вопроса», – заявил Блок.

Он подчеркнул, что такой вывод основан на докладе Совета по безопасности Нидерландов, результатах расследования Объединенной следственной группы, информации из общедоступных источников и собственном исследовании правительства, которое еще продолжается.

Блок подчеркнул, что сотрудничество с Украиной в рамках Объединенной следственной группы имеет большое значение для эффективности расследования.