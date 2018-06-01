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В Харькове неизвестный пытался угнать маршрутку с пассажирами

Сегодня, 09:06 citynews.net.ua | Напечатать

 В Харькове 48-летний мужчина пытался угнать маршрутку с пассажирами внутри. 

Об этом говорится в сообщении на сайте Национальной полиции. 

Как сообщается, злоумышленник вечером, около 18:00, ворвался в маршрутное такси и начал угрожать водителю. Маршрутка в это время ехала по Александровскому проспекту в Харькове. 

"Мужчину успели задержать патрульные, которые прибыли на место происшествия. Злоумышленник не смог объяснить мотив своего поступка. Транспортное средство вернули водителю", - говорится в сообщении. 

Отметим, в отношении злоумышленника открыли дело за попытку похитить транспортное средство (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.


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