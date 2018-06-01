В Запорожье на троллейбус с пассажирами упало дерево

В Запорожье на троллейбус с пассажирами упало деревоСегодня, 18:18
В Запорожье сегодня, 5 июня 2018 года, на троллейбус с пассажирами упало дерево, в результате чего пострадали 2 человека.
Об этом сообщает местное издание 061. "В центре Запорожья дерево рухнуло на двигавшийся троллейбус.
В нем находились 15 пассажиров. Двое из них получили травмы. У мужчины вывихнуто плечо, у женщины перелом бедра", - говорится в сообщении.
Как отмечается, авария произошла на бульваре Шевченко сегодня утром. Троллейбус следовал по маршруту №13.