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Сенцов написал письмо лидерам стран G7

Сегодня, 17:59 citynews.net.ua | Напечатать

Украинский политзаключенный в России, режиссер Олег Сенцов, который голодает в тюрьме 23 день, написал письмо лидерам стран "Большой семерки" (G7).

Об этом сообщает "Громадське".

Фото письма Сенцова обнародовала сестра политзаключенного Наталья Каплан.

"Уважаемые господа! Спасибо Вам большое за то, что вы и ваши страны делаете для Украины. Нам еще многое предстоит сделать самим и с вашей помощью. Например, победить в этой гибридной войне с нашим врагом. По поводу ситуации с украинскими политзаключенными, я надеюсь, что вы что-то сможете сделать для решения их судеб, и не будете сосредотачиваться на одной личности, например, мне. А поможете многим. Удачи вам в вашем нелегком деле! Слава Украине!", - написал Сенцов.


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